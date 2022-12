Saïd Chibane inhumé à Bouira

La dépouille de l'ancien ministre des Affaires religieuses, le Professeur Saïd Chibane, a été inhumée lundi après-midi au cimetière de Sidi Amar Cherif dans la localité de Chorfa (wilaya de Bouira).

L'enterrement s'est déroulé en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, du conseiller du président de la République chargé des archives nationales et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi et du recteur de Djamaâ El-Djazair, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, ainsi que nombre de citoyens, de moudjahidine et des notables de la région.

Dans une oraison funèbre, Rebiga a souligné que le regretté, "de la trempe des hommes loyaux et fidèles à la nation et à la patrie, a voué sa vie à la cause nationale depuis sa tendre jeunesse".

"Ce grand homme auquel nous faisons nos adieux aujourd'hui a grandi au sein de l'école nationale authentique + les Scouts musulmans algériens+ (...) Il était un fervent militant dans le mouvement national et un grand moudjahid qui a rejoint les rangs de la Guerre de libération, convaincu de sa sacralité", a-t-il ajouté.

Le défunt "a servi la pensée islamique avec une vision s'inspirant des différentes sciences modernes", a rappelé le ministre qui a mis en exergue dans son oraison funèbre les nombreuses qualités du regretté.

Saïd Chibane s'est éteint dimanche à l'âge de 97 ans, des suites d'une longue maladie.

Né le 2 avril 1925 dans la localité de Chorfa, dans la wilaya de Bouira, il a occupé le poste de ministre des Affaires religieuses de 1989 à 1991. Il était également membre de l'Association des oulémas musulmans algériens, présidée par son frère, feu Abderrahmane Chibane.

Le défunt, en sa qualité de professeur en ophtalmologie, a participé à la création de la Société Algérienne d'Histoire de la Médecine avec le professeur Ahmed Aroua, outre sa contribution à l'élaboration du Dictionnaire médical unifié.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du moudjahid et ancien ministre, se remémorant le militantisme du défunt au sein du Mouvement national ainsi que ses qualités qui méritent respect et considération.