وزارة التكوين تحيي اليوم العالمي لذوي الهمم

أشرف الإثنين وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي للاحتياجات الخاصة بمركز التكوين المهني والتمهين "الطرق الأربعة القبة".

وحسب بيان للوزارة، فقد قال الوزير خلال كلمته إن هذه المناسبة سانحة كريمة لإنتهازها لتهنئة بناتنا وابنائنا من ذوي الهمم بمناسبة هذا اليوم العالمي، والذي رفع تحت شعار" ذوي الهمم، قوة فعالة في التغيير"،مضيفا أن السبب الأساسي وراء هذا اليوم هو التقليل من معاناة الأشخاص ذوي الهمم".

ومن الأهداف ايضا، حسب المسؤول، المساهمة في تعزيز الثقة بالنفس لدى هذه الفئة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة والعمل على إشراكهم بها، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الهمم والعمل على تمكينهم من اكتشاف والاستفادة من المواهب التي يمتلكونها.