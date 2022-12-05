قصة الرقم 35 بين المنتخب وبلماضي و"الكان"

يندرج استعداد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لاختيار بلد جديد لتنظيم نهائيات "كان 2025" بدلا من غينيا في إطار خاص، فيه يعود الرقم 35 من جديد، مقدّما، على ما يبدو، مؤشرات إيجابية تصبّ في إمكانية نيل الجزائر، للمرة الثانية، شرف التنظيم.

ما بين أول وآخر مرة حظيت الجزائر بشرف استقبال الأفارقة على أرضها سنة 1990، ستمر 35 سنة كاملة على عودة الجزائر لاستضافة "الكان" في حال منحتها "الكاف" شرف تعويض غينيا لدورة 2025، كون الفارق الزمني بين أول استضافة للمنافسة القارية بالجزائر سنة 1990 والمرة الثانية التي نراهن أن تكون سنة 2025 هو 35 عاما. وربما هي صدفة أن تكون طبعة 2025 لنهائيات كأس أمم إفريقيا هي الـ35 منذ انطلاق المسابقة سنة 1957، حتى أن طبعة الجزائر سنة 1990 التي حملت رقم 17 آنذاك في عدد الدورات هي طبعة مصنفة اليوم، عند انطلاق "كان 2023" بكوت ديفوار (تنطلق في جانفي 2024) التي تسبق الطبعة التي تم تجريد غينيا منها، في منتصف كل طبعات نهائيات كأس الأمم الإفريقية منذ 1957 إلى يومنا هذا.

ويظل الرقم 35 في تاريخ الكرة الجزائرية عموما والمنتخب الوطني خصوصا رقما مميزا، فقد نجح المنتخب، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، في تحطيم الرقم الإفريقي بسلسلة النتائج دون هزيمة، الذي كان بحوزة منتخب كوت ديفوار بـ26 مباراة دون هزيمة. وواصل "الخضر" سلسلة الثبات إلى غاية المباراة 35، وهو رقم قياسي إفريقي جديد يقترب من رقم إيطاليا العالمي، يصعب تحطيمه.

وإذا سلمنا بأنه لا يوجد ثمة خلاف أو اختلاف حول عدد المدربين الذين تداولوا على العارضة الفنية لـ"الخضر" منذ سنة 1963 التي كان فيها قادر فيرود أولهم، سواء أتعلق الأمر بمدرب رئيسي أو بثنائي معروف أو حتى بعائد إلى تدريب المنتخب، فإن رابح ماجر، العائد إلى المنتخب في 2001، حملت عودته آنذاك الرقم 35 في سجل المدربين الذين تعاقبوا على "الخضر". ومن المفارقات أن يكون وقتها المدرب الحالي للمنتخب، جمال بلماضي، أحد أبرز اللاعبين. وسجّل بلماضي، في عهد رابح ماجر المدرب، هدفا تاريخيا في مرمى منتخب فرنسا بـ"ستاد دو فرانس" بباريس في 6 أكتوبر 2001 من كرة ثابتة تاريخية.

ومن بين الأهداف الخمسة التي سجلها جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري، يوجد هدفه الأول من كرة ثابتة أيضا لا تقل جمالا عن تلك الكرة الثابتة التي أسكنها شباك فابيان بارتيز، حارس المنتخب الفرنسي، فقد سجل بلماضي في 26 جانفي 2001 هدفا مميزا أمام منتخب ناميبيا بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة ضمن تصفيات مونديال 2002، وحدث ذلك، حسب تعليق حفيظ دراجي آنذاك، في الدقيقة 35 أيضا، ليعود الرقم 35 بذكرى جميلة أخرى في مشوار بلماضي المولود في 25 مارس 1976، وهذه المرة كمدرّب، حين أدخل نادي لخويا القطري التاريخ في أول موسم تدريب له (2010/2011)، بحصوله على لقب الدوري القطري. وكان بلماضي، وقت التتويج، يبلغ من العمر 35 عاما.

وحتى وإن كان الاختلاف قائما في عدد أهداف عبد الحفيظ تاسفاوت مع "الخضر" بين 35 هدفا و36 هدفا، فإن رقم تاسفاوت الذي عمّر طويلا لا يبتعد سوى بهدف واحد لا غير عن الرقم 35 لو كان الرقم القياسي الحقيقي للاعب المتميز تاسفاوت هو 36 هدفا مع "الخضر"، الذي نجح المهاجم إسلام سليماني في تحطيمه، ثم تسجيل أهداف أخرى بلغت 41 هدفا، وهو المهاجم الذي سيبلغ من العمر 35 عاما في 2023 حين تعلن "الكاف" عن خيار البلد الذي سيحتضن "كان 2025".

وإذا كان المنتخب الجزائري، اليوم، ليس بعيدا عن الرقم 35 في آخر تصنيف لـ"الفيفا"، كونه يحتل المركز 37، فإن بداياته مع هذا التصنيف، الذي أنشأته "الفيفا" رسميا سنة 1992 وبدأت التعامل به منذ سنة 1993، كانت، من الصدف، بالرقم 35، حيث إن أفضل مركز للمنتخب الجزائري في أول سنة لتصنيف "الفيفا" في 1993 كان المركز 35 عالميا.

ويعود الرقم 35 بالنسبة للمنتخب الجزائري في تصنيف "الفيفا" منذ سنة 1993 إلى اليوم ثلاث مرات. فعلاوة على سنة 1993، فإن أفضل تصنيف للمنتخب الجزائري سنة 2010، وهي سنة المونديال، كان المركز 35، مثلما سمح التاج "القاري" لـ"الخضر" في 2019 للمنتخب الجزائري بكسب مقاعد في تصنيف "الفيفا" وتدارك تأخره في عهد ما قبل جمال بلماضي، إلى أن بلغ سنة 2019 المركز 35 عالميا.