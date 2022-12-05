البويرة: تشييع جثمان وزير الشؤون الدينية الاسبق سعيد شيبان

تم ظهر اليوم وفي أجواء جنائزية مهيبة تشييع جثمان المجاهد البروفيسور والوزير الأسبق لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف " "شيبان سعيد"،إلى مثواه الأخير بمقبرة "سيدي اعمر شريف" ببلدية الشرفة، دائرة امشدالة ب60 كلم شرق مقر ولاية البويرة، وخضر مراسيم تشييع للجنازة العيد ربيڨة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، والشيخ مأمون القاسمي وزير وعميد "الجامع الأعظم" ، بالإضافة إلى عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، ونائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الشيخ عمار طالبي، رفقة السلطات الولائية على رأسها عبد الكريم لعموري والي الولاية.

وقد عرفت جنازة المجاهد توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف الولايات الذين شهدوا على هذا المجاهد الذي يعد قامة من قامات المنطقة بفضل تضحياته الكبيرة التي قدمها في سبيل خدمة الوطن وعلى مواقفه الشجاعة ونضاله في الحركة الوطنية منذ انتمائه إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب إبان الثورة ، ونضاله المستمر في الجزائر المستقلة.

يذكر ان سعيد شيبان هو المجاهد و البروفسور في اختصاص طب العيون و الوزير السابق بقطاع الشؤون الدينية ،توفي ، عن عمر يناهز 97 سنة .

الراحل من مواليد 2 أبريل 1925 ( بلدية الشرفة دائرة أمشدالة ولاية البويرة)، وهو شقيق الشيخ الراحل عبد الرحمان شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وكان الراحل قد درس بالمسجد العتيق في القرية، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية للأهالي بمشدالة حيث كانت آنذاك المدرسة الوحيدة بالمنطقة، وتحصل بها على شهادة الابتدائية في ماي 1937، ثم التحق بعدها بثانوية ببن عكنون، المقراني حاليا وحين اندلعت الحرب العالمية الثانية في سنة 1939، انتقلت الثانوية لمدة سنة إلى مدرسة تكوين المعلمين ببوزريعة.، توقف عن الدراسة من 1942 إلى 1943 بسبب تعرض ثانوية بيجو (الأمير عبد القادر حاليا) للقنبلة من طرف الطائرات الألمانية.

وبعد دخول الإنجليز والأمريكان للجزائر رجع إلى بلدته والتحق بالمسجد العتيق لتعلم العربية بشكل جيد ودرس على يد الشيخ « ارزقي بن شبلة»، و في جويلية 1946، تحصل غلى شهادة الباكالوريا والتحق بالكشافة الإسلامية الجزائرية والنشاط السري لحزب الشعب الجزائري.

سافر إلى ألمانيا والتحق بجامعة ستراسبورغ، و في مارس 1956 شارك في مؤتمر اتحاد الطلبة الجزائريين في باريس وتعرف على محمد الصديق بن يحي ورضا مالك. وشارك في مؤتمر ستراسبورغ مع أحمد طالب الإبراهيمي وبلعيد عبد السلام ومحمد الصديق بن يحي وغيرهم.

شارك في إضراب الطلبة في مايو 1956. ثم في جويلية 1958، قدم أطروحته التي كانت جاهزة قبل عامين ونجح في عام 1959 في امتحان تخصص طب العيون.وفي ماي 1962 أشرف على مستشفى تيزي وزو بطلب من جبهة التحرير الوطني وبقي فيها 6 سنوات. وفي سنة 1969 عين رئيسا لبعثة طبية جزائرية لمساعدة النيجر بسبب الحرب الأهلية.

انتخب أمينا عاما لإتحاد الأطباء الجزائريين في سنة 1974، في 1979 أسهم مع البروفيسور أحمد عروة في تأسيس الجمعية الجزائرية لتاريخ الطب.

في سنة 1984 ساهم في إعداد المعجم الطبي الموحد حيث كان عضو لجنة العمل الخاصة بالمصطلحات الطبية العربية، وكان أحد الفائزين بجائزة الطب المغاربية في سنة 1985، و حقق كتاب الكليات في الطب لأبي الوليد بن رشد، مع الدكتور الأستاذ عمار طالبي.

-عين بالمجلس الإسلامي الأعلى في عهدة الأساتذة مولود قاسم والشيخ عبد الرحمن شيبان، وبوعلام باقی – رحمهم الله – وكان عضوا في لجنة إعداد ملتقيات الفكر الإسلامي.

-عين في حكومة السيد مولود حمروش وزیرا للشؤون الدينية من سبتمبر 1989 إلى جوان 1991.

-له نشاطات فكرية متميزة في الأبحاث الطبية .