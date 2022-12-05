توقيف شبكة إجرامية تستغل الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من توقيف شبكة اجرامية تتكون من 20 شخصا، ينشطون ضمن مجموعات مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وأوضح ، اليوم الاثنين ، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن الشبكة الاجرامية تضم إثنين من جنسية مغربية، تُسوّق لمنشورات غير أخلاقية، تستهدف الأطفال المتمدرسين في الطور الابتدائي، وجعلهم بالتالي عرضة للإستغلال الجنسي.

وأضاف البيان ، أن التحرّيات التقنية المنجزة مكنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم عبر 14 ولاية من الوطن، مع تحديد موقع شخصين إثنين أخرين ينشطان ضمن هذه الشبكة إنطلاقا من المغرب، واللذان انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر.

ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني نداء للأولياء، ممّن يكون أبنائهم قد وقعوا ضحية لممارسات مُماثلة، التقرب من مصالح الشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة .