ملف التقاعد النسبي يعود إلى الواجهة

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة رياض خلاف، رئيس اللجنة، الإثنين، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عبدلي جعفر، تناول فيه مهام الصندوق، المعايير الأساسية لنظام التقاعد، بالإضافة إلى تفاصيل العجز الهيكلي للصندوق.

وحسب بيان للمجلس، فانه خلال المناقشة، سجل النواب العديد من الانشغالات كان أهمها التقاعد النسبي، حيث تساءل نائب حول تقاضي بعض المتقاعدين مبلغ 16 ألف دج بعد سنوات من العمل ودفع الاشتراكات، كما ألح بعض النواب على ضرورة تخفيف الوثائق للمتقاعدين من خلال استعمال وثائق موحدة من أجل تخفيف العبء، وكذا منع استعمال اللغة الأجنبية في مراسلة المتقاعدين، خاصة وأن هذا النوع المراسلات لا تتطلب اللغة الفرنسية.