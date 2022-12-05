حجز 53 قنطار أحشاء ورؤوس أبقار وأغنام بالبويرة

في إطارمحاربة الجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية غير المشروعة، و حماية للمستهلك والحفاظ على الصحة العمومية بالبويرة تمكنت مصالح الأمن، بناءا على معلومات وردت إلى عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها وجود مستودع بإقليم مدينة سور الغزلان ب45كلم جنوب مقر الولاية به غرفة تبريد مخصصة لتخزين مختلف المواد التي تدخل في تغذية الإنسان بطريقة غير مشروعة، وعلى ذلك باشر عناصر الفرقة التحريات التي مكنتهم من تحديد مكان المستودع وكذا معرفة طبيعة النشاطات المشبوهة التي تتم به، و بالتنسيق مع عناصر مصالح مديرية التجارة ومديرية المصالح الفلاحية بولاية البويرة تنقل المحققون إلى عين المكان، و بعد عملية التفتيش تم حجز 53,6 قنطار من اللحوم الفاسدة، متمثلة في أطراف أحشاء رؤوس الأبقار والأغنام ، وحسب الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية الذي عاين المحجوزات أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، لما سبق تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف المنحدر من إحدى بلديات الولاية والبالغ من العمر 35 سنة، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن فعل الغش في البيع التدليس في مواد صالحة لتغذية الإنسان يعلم أنها فاسدة للحوم متأتية من ذبح ممنوع، ممارسة نشاط تجاري قار دون قيد في السجل التجاري.