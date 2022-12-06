لجنة بين وزارة السياحة ومجلس التجديد الاقتصادي لهذا الغرض

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي مساء الاثنين بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول آفاق التعاون وسبل تنسيق الجهود لترقية قطاع السياحة والصناعة التقليدية حيث استعرض الوزير بالمناسبة الفرص المتوفرة والتحفيزات المتاحة في مجال الاستثمار السياحي لاسيما الحموي، ملحًا على ضرورة إشراك أرباب العمل والمستثمرين الوطنيين والأجانب، في ظل التحديات الجديدة للدولة الرامية لترقية قطاع السياحة وجعله أحد روافد الاقتصاد الوطني.

وعقب المحادثات، اضاف البيان ، تم الاتفاق على تنصيب لجنة مشتركة تجمع كل من إطارات الوزارة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تكلف بوضع خارطة طريق واضحة المعالم من شأنها تحسيس المستثمرين بأهمية ولوج قطاع السياحة والصناعة التقليدية في ظل المقومات الهائلة التي تزخر بها بلادنا، مع عرض فرص الاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب وتكثيف الجهود لاستقطابهم.