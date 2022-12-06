أسعار النفط تنتعش

ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن هبطت ما يقارب 4 بالمائة في الجلسة السابقة.

يأتي ذلك بعد أن خفف تنفيذ العقوبات على النفط الخام الروسي المنقول بحرا المخاوف بشأن فائض المعروض، في وقت بدأت فيه الصين تخفيف القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا، ما دعم توقعات الطلب. بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فيفري 2023 بنحو 0.97 بالمائة، إلى 83.48 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر جانفي المقبل بنسبة 0.82 بالمائة، إلى 77.56 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على تراجع بنحو تحولت فيه أسعار النفط الخام للهبوط بنحو 4 بالمائة، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي والتكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادة معدلات الفائدة.