من اللاعب الأكثر مشيا خلال مباريات المونديال؟

كشفت تقارير إعلامية مختلفة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات بين اللاعبين الأكثر مشياً طوال معظم المباريات، إلا أن هذه السمة لم تمنعه من أن يكون الأذكى بين أقرانه وتحطيم دفاعات المنافس ليقود "ألبيسيليتسي" إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر لكرة القدم.

وبحسب إحصائيات الاتحاد الدولي (لإيفا)، أدرج اسم ميسي ضمن المراكز العشرة الأولى في لائحة اللاعبين الأكثر سيراً، كما تُظهر المباريات الأربع التي خاضها في كأس العالم.

في المقابل، أشارت قناة "بي بي سي" الرياضية قبل مباراة الأرجنتين أمام استراليا أن ميسي يحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى كأكثر من يجتاز مساحات سيراً، سار توالياً في مبارياته الثلاث الأولى 4.99 كلم و4.73 كلم و4.62 كلم! كما أوضح مدربه السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي الإسباني بيب غوارديولا أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي لا يكتفي فقط بالسير من دون فعل أي شيء.

حده المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 34 عاما تفوق على ميسي في مونديال قطر، في هذا المضمار اذ اجتاز 5202 متر سيراً أمام السعودية، مقابل 4998 متر لميسي أمام المكسيك، فخلال مواجهة الأرجنتين وبولندا سار ميسي 4736 متر مقابل 4829 متر للاعب برشلونة.