الطريق السيار جن جن-العلمة: تسليم الشطر الأول قريبا

كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أمس الإثنين بجيجل أنه سيتم استلام شطر أول بطول 30 كلم لمشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن جن (جيجل) -العلمة (سطيف) ''خلال صيف سنة 2023''.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل، رفقة وزير النقل، كمال بلجود، أن هذه المسافة يوجد 13 كلم منها بمقطع ولاية جيجل و 17 كلم بمقطع ولاية سطيف، لافتا إلى أن كل الظروف مهيأة لاستكمال الأشغال من تحرير للرواق وإيجاد حلول للمشاكل الإدارية.

وبخصوص المشروع ككل الممتد على مسافة إجمالية بـ 110 كلم منها 45 كلم بولاية جيجل و15 كلم بولاية ميلة و50 كلم بولاية سطيف، صرح الوزير بأنه تقرر ''إعادة بعث أشغال هذا المشروع التي كانت متوقفة لعدة أسباب وتمديد آجال استلامه بـ 36 شهرا".

وأضاف رخروخ أن هذا المشروع "ظل يراوح مكانه منذ سنوات رغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يمثلها على الصعيدين المحلي والوطني" ولذلك فقد تم حل جميع المشاكل التقنية والقانونية التي كانت تقف عائقا أمام استكماله في آجاله.

وشدد الوزير بالمناسبة على ''ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في آجاله الجديدة وتفادي التأخر الذي عرفه المشروع في آجاله الأولى''.

وقد انطلقت أشغال إنجاز مشروع منفذ الطريق السيار جن جن (جيجل)-العلمة (سطيف) العام 2014 دون أن تتعدى نسبة تقدمها حدود 45 بالمائة، حسب ما تمت الإشارة إليه.