عملية توزيع كبرى لسكنات "عدل"

استنفرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" مصالحها محليا من أجل استكمال جميع المشاريع السكنية المبرمج تسليمها في عملية التوزيع المقبلة في 11 من شهر ديسمبر الجاري، التي ستشمل العديد من الولايات، حيث أمرت بضرورة مضاعفة عدد العمال والعمل بنظام التناوب، فيما تنقل مسؤولو الوكالة لمراقبة وتيرة الإنجاز.

جاء هذا في إطار تنفيذ مخطط عمل المتابعة الميدانية لمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا تكملة للمخطط السنوي المتعلق بالمتابعة الميدانية وعمليات التوزيع لسكنات صيغة البيع بالإيجار.

ووقفت ذات المصالح على مشروع 760 مسكن "عدل" بولاية سيدي بلعباس، حيث أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره القائمين على المشروع بضرورة تسريع وتيرة الأشغال والعمل بنظام التناوب من أجل تسليم السكنات خلال هذا الشهر والعمل على حلحلة مختلف العراقيل الإدارية والمالية التي قد تواجه تقدم الأشغال.

وفي السياق ذاته وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تعليمات صارمة لشركات الإنجاز للعمل أكثر وتنفيذ التعليمات وعدم التقاعس، بغرض تحقيق الالتزامات التي قطعتها الوكالة أمام وزارة السكن والعمران وأصحاب السكنات.

أما في ولاية سكيكدة، فقد وقف مسؤولو وكالة "عدل" على سير أشغال التهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة بموقع 1200 مسكن "عدل" ومشروع 1700 مسكن "عدل" بسكيكدة، حيث التقوا بالمدير الجهوي لوكالة "عدل" عنابة وممثلين عن شركات إنجاز مختلف الأشغال وممثلين عن المصالح المتدخلة في الأشغال بولاية سكيكدة، واستمعوا في هذا المعاينة الميدانية إلى عرض عن سير الأشغال، حيث أكد المدير الجهوي على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال من أجل تسليم السكنات في أقرب الآجال.

وفي ولاية برج بوعريريج، وقف المدير المركزي لتسيير العمليات على سير وتيرة أشغال مشروع 347 مسكن، ورافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة "عدل" سطيف، حيث التقى بمدير السكن ومدير التعمير والهندسة المعمارية ومؤسسة الإنجاز للدفع بوتيرة الأشغال بذات المشروع من أجل تسليمه في أقرب الآجال.

أما في ولاية بومرداس فقد وقف المدير الجهوي لوكالة "عدل" الجزائر شرق على سير أشغال مشروع 1414 لصيغة البيع بالإيجار، حيث عاين ورشات المشروع رفقة مدير السكن وكذا مدير التعمير والهندسة المعمارية للولاية والقائمين على ذات المشروع، في حين تنقل المدير الجهوي لوكالة "عدل" الجزئر- غرب بعد الوقوف على أشغال مشروع 1500 مسكن "عدل" سيدي حماد بولاية البليدة لمعاينة مشروع 800 مسكن عدل بوعرفة بنفس الولاية.