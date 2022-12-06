كوفيد 19: شركتان تقاضيان "موديرنا" لهذا السبب

رفعت شركتا "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" دعوى فضائية بحق شركة "موديرنا" في محكمة بوسطن الاتحادية، بسبب براءات اختراع متعلقة بلقاحيهما المتنافسين ضد كوفيد-19.

كما تقدمت شركة "موديرنا" بدعوى قضائية، ذات صلة، على "فايزر" و"بيونتك" لدى المحاكم الألمانية، حيث تنخرط الشركات الثلاث أيضا في نزاعات على براءات اختراع في الولايات المتحدة مع شركات أخرى بشأن لقاحات كورونا.

وكانت "موديرنا" قد رفعت دعوى قضائية على "فايزر" في شهر أوت الماضي، متهمة إياها بانتهاك حقوقها في ثلاث براءات اختراع تتعلق بالابتكارات التي قالت إنها توصلت إليها قبل جائحة كوفيد-19.

وقد حقق لقاح "فايزر" أكثر من 26.4 مليار دولار للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما باعت "موديرنا"، ومقرها ماساتشوستس، أكثر من 13.5 مليار دولار من لقاحها في الفترة نفسها، وفقا لبيانات أودعتها الشركتان لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.