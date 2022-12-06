إرهاب الطرقات يودي بحياة 14 شخصا

توفي 14 شخصا وأصيب 961 آخرون بجروح في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى الثالث ديسمبر الجاري وقعت على مستوى عدة ولايات من الوطن، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الشلف بوفاة شخصين في مكان الحادث وجرح 26 آخرين على إثر 27 حادث مرور.

من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية بـ 581 تدخلا لإخماد 907 حرائق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 94 حريقا، وهران بـ 55 حريقا والبليدة بـ 33 حريقا.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 15989 تدخل، تم من خلالها إسعاف وإجلاء 15825 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.