الجزائر تدين "بشدة" مجزرة "كيشيش" في جمهورية الكونغو

أدانت الجزائر بـ "شدة" المجزرة التي ارتكبتها جماعات مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث "تشكل الخسائر الفادحة من الأرواح البشرية تحديا قويا لمتطلبات حماية المدنيين في مناطق الصراع"، حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح البيان أن "الجزائر تدين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبتها جماعات مسلحة بمنطقة كيشيش في شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تشكل الخسائر الفادحة من الأرواح البشرية تحديا قويا لمتطلبات حماية المدنيين في مناطق الصراع".

وأضاف ذات المصدر "في ظل هذه الظروف الصعبة، تتقدم الجزائر بأصدق التعازي لأسر وأهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى" مؤكدة " تضامنها مع شعب وحكومة الكونغو ".

وخلص البيان إلى أن "الجزائر التي تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، تدعو مختلف أطراف النزاع إلى الهدوء وضبط النفس ومواصلة الحوار بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".