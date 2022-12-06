المدية: الإطاحة بعصابة تستهدف زبائن البنوك

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية المدية، من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا، قاما بالاعتداء على مواطن بالعنف وسلب مبلغ مالي قدر بأكثر من 265 مليون سنتيم، بأحد أحياء مدينة المدية المنعزلة.

وقائع القضية تعود بعد تقدم أحد المواطنين أمام عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول، لترسيم شكوى ضد مجهولين، قاما بالاعتداء عليه بالعنف بأحد أحياء مدينة المدية، وسلب منه مبلغ مالي كان بحوزته يقدر بأكثر من 265 مليون سنتيم، كان بصدد إيداعه بالبنك، مقدما بعض الأوصاف للشخصين المعتدين عليه.

وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري، مع تكثيف العمل الاستعلامي العملياتي، والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في ظرف قياسي وجيز، لم يتعدى 24 سا، كما تم استرجاع المبلغ المسلوب من الضحية. وبعد التحقيق مع المشتبه فيهما اللذان يشكلان جمعية أشرار، تبين أنهما كانا يتخذان مكان منعزل عن الأنظار، ومحاذي للطريق المؤدي لأحد البنوك بمدينة المدية لترصد الضحايا الوافدين إليه، قصد إجراء معاملات بنكية، أين لفت انتباههما الضحية الذي نزل من سيارته حاملا كيسا بلاستيكيا يظهر بداخله مبلغ مالي، حيث قاما بمباغتته والتعدي عليه بالعنف، وسرقة المال الذي كان بحوزته، ليلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة وإخفاء النقود في أماكن متفرقة، غير أن احترافية عناصر الشرطة، مكنت من توقيفهما في ظرف قياسي لم يتعدى ساعة من الزمن من اقترافهما جرمهما، مع استرجاع المبلغ المسروق.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما تقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا، عن جناية السرقة بالعنف مع التعدد.