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استحداث مصلحة للاستعجالات بالطريق السيار شرق-غرب

مجتمع
6 ديسمبر 2022 ()
خ.د/وأج
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كشفت مديرية الصحة لولاية بومرداس، عن استحداث مصلحة للإستعجالات الطبية و تقديم الإسعافات الأولية قريبا بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الأربعطاش (غرب) بهدف التدخل السريع في حال وقوع حادث مرور، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مديرية القطاع.

وقال مدير الصحة و السكان ، سعيد أوعباس في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش زيارة عمل و تفقد لوالي الولاية يحي يحياتن، أن العمل "جار حاليا على قدم وساق رفقة بلدية الأربعطاش و مؤسسة الجزائرية للطرق السريعة من أجل وضع في الخدمة هذا المشروع تحديدا بالنقطة المصنفة بالسوداء "بن والي" بالطريق السيار شرق-غرب والتي تسجل حوادث مرور كثيرة".

وأضاف أن بعد موافقة السلطات المحلية على المشروع وإتمام التحويل القانوني للمنشأة التي ستحتضن هذه المصلحة، يجري حاليا اقتناء العتاد و التجهيزات. كما ستتدعم هذه المصلحة التي تخضع حاليا إلى عملية إعادة التهيئة و تكييف مرافقها مع المتطلبات الجديدة، بمركز متقدم للتدخلات للحماية المدنية سيوطن بالقرب من هذه النقطة المرورية السوداء من أجل التدخل السريع في حال وقوع حادث، وفقا للمصدر.

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