Sonatrach signe un nouvel accord

La société nationale des hydrocarbures Sonatrach et Honeywell ont procédé ce mardi, à la signature d’un Protocole d’Entente visant la promotion de la coopération entre les deux sociétés.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, sur son site Internet, la société nationale des hydrocarbures a indiqué que « ce Protocole a été signé au siège de Sonatrach par Daoud Mohamed, Directeur Central».

Procurement & Logistique de Sonatrach, et Meziane Ghaoui, Directeur Général Afrique du Nord, Honeywell Performance Materials and Technologies, en présence de Toufik Hakkar, Président Directeur Général de Sonatrach et Mohammed Mohaisen, Président Directeur Général de Honeywell Moyen-Orient et Afrique du Nord, a-t-elle ajouté.

Sonatrach et Honeywell ont exprimé leur intérêt mutuel à mettre en place ce Protocole d’Entente et considèrent qu'une telle coopération favorisera les perspectives d’échange d’expertise et d’expérience, en matière d’amélioration des performances et de maitrise technologique des installations de Sonatrach, à travers une vision de partenariat gagnantgagnant.

La mise en place de ce Protocole d’Entente avec Honeywell, l’un des plus importants fournisseurs de SONATRACH, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et de modernisation des installations de SONATRACH à travers, l’identification des meilleures technologies permettant la réduction et la capture du carbone, la numérisation destinée à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des installations de Sonatrach ainsi que la maitrise des cybertechnologies, poursuit le communiqué.

A travers cette collaboration, Sonatrach, précise la même source, vise également, à mettre en œuvre l’un de ses engagements liés à sa politique de promotion du contenu local et de l’intégration nationale, à savoir « La contribution au développement des capacités nationales en matière de maitrise technologique dans les métiers de SONATRACH, à travers la collaboration avec les partenaires étrangers».

En effet, Sonatrach et Honeywell examineront la possibilité de mettre en place un partenariat avec l’institut de formation de Sonatrach, en vue de la création d’un centre accrédité « SONATRACH - Honeywell» en Algérie pour couvrir les besoins de certifications de l’Algérie et de l’Afrique, conclut le communiqué.