"إيتوزا" تعلن دخول خدمة جديدة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن دخول خدمة "إيتوزا تعلن عن دخول خدمة جديدة حيز الخدمة حيز الخدمة، وذلك عبر خمس نقاط بيع بالعاصمة.

وتندرج هذه العملية في إطار "التطوير ورقمنة الوسائل والخدمات المقدمة لمستعملي حافلات "إيتوزا" وتسهيل المعاملات التجارية"، حسب نفس المصدر ووضعت المؤسسة أجهزة الدفع الإلكتروني تحت تصرف زبائنها عبر خمس نقاط بيع ويتعلق الأمر بكل من الوكالة التجارية المتواجدة ب 21 شارع ألفرد دي مسي – بلوزداد، والوكالة التجارية المتواجدة في محطة أول ماي, والمدرج الميكانيكي وكشك محطة بن عكنون, وكشك محطة ساحة الشهداء، حسب البيان.