الرئيس تبون يستقبل مسؤولين أمريكيين (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية كان المسؤول المذكور مرفوقا بالمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، يائيل لومبرت.

وقد حضر اللقاء، عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، اللواء مهنى جبار.

كما حضرعن الجانب الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبن.