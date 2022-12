La sélection marocaine de football s’est qualifiée ce mardi aux quarts de finale de la coupe du monde 2022 au Qatar en battant la sélection espagnole aux tirs aux but.

Après avoir résisté à l'Espagne pendant 120 minutes, le Maroc a fini par l'emporter aux tirs au but.

Les « Lions de l'Atlas » deviennent la 4e sélection africaine à rallier les quarts de finale d'une Coupe du monde, après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.