مرسوم يقضي بإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيات المتقدمة

صدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية، يقضي بإنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات المتقدمة.

وتضمن العدد 78 من الجريدة الرسمية المرسوم تنـفـيذي رقـم 22–314 المـؤرخ في 12 سبتمبر 2022 الذي يقضي بإنشاء هذه المدرسة مع المواد التفصيلية التي تخص هذا الإجراء.

وحسب المادة 3 من المرسوم فإن مقر المدرسة سيكون بالجزائر العاصمة ، كما يمكن نقله إلى منطقة أخرى على التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي آخر.

تتولى المدرسة ، وفقا للمادة 5 مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي ، والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات التكنولوجيات المتقدمة، لاسيما في الهندسة الصناعية وهندسة النقل والآلية والإلـكـتـرونـيـك والاتصالات الـسـلـكـية واللاسلـكـية والهـنـدسة الميكانيكية والإلكتروتقنية وهندسة الطرائق.

كما حددت المادة 6 مناصب أعضاء مجلس إدارة المدرسة ، الذي سيتشكل من ممثلين من وزارات مرتبطة بالمجال على غرار وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية ، وزارة الطاقة والمناجم ، وزارة الصناعة ، وزارة البيئة والطاقات المتجددة ، وزارة البريد ووالمواصلات السلكية واللاسلكية.

وإضافة إلى ممثلين عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ، الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ، والوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، سيضم مجلس الإدارة أيضا ممثلين عن مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة.

ويأتي صدور مرسوم إنشاء هذه المدرسة بالتزامن مع صدور مرسوم آخر في نفس العدد، يقضي بحل المدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية العليا في العلوم التطبيقية، وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة.