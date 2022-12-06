الفريق أول شنقريحة يستقبل المنسق الأمريكي

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم الثلاثاء ، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماك غورك، حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان : " استقبل السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد بريت ماكغورك والمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، السيدة يائيل لومبرت".

وحسب ذات المصدر، جرى اللقاء بحضور ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي.

وتطرق الطرفان إلى حالة التعاون الثنائي بين البلدين، وبحثا سويا الوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تناولا أيضا، السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.

كما شكل اللقاء "فرصة لتبادل التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك" حسب ذات المصدر .