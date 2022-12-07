شركة إسرائيلية تتولى التنقيب عن الغاز بالمغرب

أعلنت شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيات مع الوزارة الوطنية للمحروقات والمناجم في المغرب وشركة "Aderco"، للحصول على ترخيص للتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي أو النفط قبالة السواحل المغربية المطلة على المحيط الأطلسي.

وحسب الاتفاقيات ستحظى "نيوميد إنرجي " 37.5٪ من حقوق رخصة الاستكشاف، فيما ستمتلك شركة" Adarco" نسبة 37.5٪ إضافية، ويتم تخصيص النسبة المتبقية 25٪ للمكتب المغربي للهيدروكربورات والمناجم، بموجب القانون المغربي.

الترخيص سيكون من خلال "رخصة بوجدور أتلانتيك للتنقيب"، الواقعة قبالة الساحل المغربي في المحيط الأطلسي، وتمنح لمدة 8 سنوات.

ووفقا لخطة العمل، سيُجرى مسح جيولوجي وجيوفيزيائي في المنطقة بعد 30 شهرًا من تاريخ منح التراخيص، ثم إجراء عمليات حفر استكشافية أولية بعد نحو عامين ونصف .