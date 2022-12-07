كتلة الأفالان تهاجم الوزير الأول

انتقدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، أمس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بشدة، بسبب تقديمه توقعات لم تتحقق في مجال استحداث مؤسسات ناشئة، وسط تساؤلات عن توقيت هذا الهجوم.

وخاطب رئيس الكتلة أحمد الصالح لطيفي الوزيرَ الأول أيمن بن عبد الرحمن، في ختام مناقشة مشروع قانون المالية، بخصوص وعوده باستحداث مليون مؤسسة ناشئة في أفق 2023، أي بمعدل 19230 شركة أسبوعيا، قائلا "إذا لم تحترمونا كمشرعين ونواب شعب، فاحترموا المعلمين الذين علمونا الحساب، وكذا قائمة من الكفاءات الجزائرية العلمية (بلقاسم حبة) وبعض المتوجين بجوائز دولية في الحساب الذهني"، رافعا سقف الانتقادات التي وردت في المناقشة عن ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني ضد أداء قطاعات حكومية، وسط تساؤلات في الجلسة عن أهداف هذا الهجوم الذي استهدف الوزير الأول ووزير اقتصاد المعرفة الذي يشغل المنصب منذ 3 سنوات.

ونال وزير اقتصاد المعرفة حصته من الانتقادات، واستُدل بحصيلة معرض للمؤسسات الناشئة لم يجمع سوى 20 مؤسسة، منها 8 جزائرية و12 إفريقية، وقال رئيس الكتلة: "3 سنوات من العمل لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النائشة والمصغرة بجد وبكد، ليحصد هذا الرقم الهائل والمحتشم"، وختم: "بشرى للاقتصاد الوطني".

ولفت رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي إلى بطء قطاعات وزارية في تنفيذ القرارات والتعليمات، وتنامي مشكل الاتصال المؤسساتي الذي تحول حسبه إلى فراغ غذى الشائعات وزرع الشك والريبة وغياب الثقة والغموض في المستقبل.

ثناء على وزير الداخلية

واستثنى الأرندي وزير الداخلية من النقد، فهو حسبه "رجل ثقة وميدان"، داعيا القطاعات الوزارية إلى الاقتداء به. كما أبدى انشغاله "من عجز الميزانية الذي بلغ 5900 مليار دينار"، في "غياب استراتيجية تحدد بدقة مصادر تمويله، وغياب رؤية حكومية واضحة لرقمنة التحصيل الضريبي وحل معضلة السوق الموازية".

وشدد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ساعد عروس، بدوره، على أهمية رفع التحدي وكسب الرهان، عن طريق الإخلاص في العمل، والحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من سرطان الفساد الذي نخر البلاد في وقت سابق.