قتيل وسبعة جرحى في حادثي مرور

توفي شخص وأصيب سبعة آخرون في حادثي مرور وقعا صبيحة اليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 01 بولاية المنيعة والسيار شرق غرب في شطره العابر لولاية البليدة.

وأفاد مرك الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" إن الحادث المروري المميت وقع بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة، بالضبط بالخرجة الشمالية لبلدية حاسي الفحل، ونجم عن انحراف وانقلاب سيارة مخلفا وفاة شخص في عين المكان.

وفي ولاية البليدة أسفر اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات بالطريق السيار على مستوى محول فرانس فانون عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى مدينة البليدة.