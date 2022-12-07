غرداية: إسعاف عائلة اختنقت بالغاز في بريان

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية غرداية ليلة البارحة عائلة تتكون من ثلاثة أفراد تعرضوا للاختناق بالغاز في منزلهم الواقع بمدينة بريان.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية لذات المصالح فيبيان، بأن أعوان الوحدة الثانوية ببريان تدخلوا ليلة أمس من أجل إنقاذ عائلة تعرضت للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف نفس المصدر بأن العائلة تتكون من ثلاثة أفراد أعمارهم 08 و42 و52 سنة وجدوا وهم يعانون من أعراض التسمم، آلام في الرأس وغثيان وحالة إغماء تم إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة إلى استعجالات مدينة بريان.