أسعار النفط تحت هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام هامشيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بفعل الآمال بتحسن الطلب الصيني. كما يأتي ذلك في الوقت الذي أبقت فيه حالة عدم اليقين بشأن كيفية تأثير التسقيف الغربي لأسعار النفط الروسي الأسواق في حالة تأهب بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة.

بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فيفري 2023 بنحو 0.18 بالمائة، إلى 79.49 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي المقبل بنسبة 0.05 بالمائة، إلى 74.29 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على تراجع بنحو 4 بالمائة لتسجل أقل مستوى في 2022، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مع مخاوف الركود الاقتصادي.

من جهة أخرى استمرت توقعات ارتفاع الطلب الصيني في كونها دافعًا إيجابيًا، إذ سجلت البلاد عددًا أقل من الإصابات الجديدة بكورونا ليومين متتاليين.

وقال محلل الأسواق في سي إم سي ماركتس، ليون لي: "الصين خففت بسرعة قيود كورونا، مما قد يعزز الطلب"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كما تعزز اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، إذ تجاهل المستثمرون بيانات الصادرات والواردات التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع وانتظروا إعلانًا حكوميًا بشأن المزيد من إجراءات تخفيف فيروس كورونا التي قد تنعش الاقتصاد المنهك.