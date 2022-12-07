الهزة الأرضية: مصالح الحماية المدنية تصدر بيانا

قامت وحدات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، بإرسال فرق راجلة وسيارات إسعاف للقيام بعملية تعرف، على إثر الهزة الأرضية التي سجلت صبيحة اليوم في حدود الساعة 09 و18 دقيقة بشدة 4.0 والتي حدد مركزها ب 10 كلم جنوب شرق بلدية حمام ملوان دائرة بوقرة، بحيث شعر بها سكان ولايات البليدة، المدية، الجزائر، البويرة، بومرداس وتيزي وزو.

وأفادت ذات المصالح في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية ولا مادية وعملية التعرف لازالت متواصلة.

كما تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات والمواطنين إلى الحيطة والحذر وعدم الهلع والفزع.