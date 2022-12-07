حفظ القرآن الكريم: فتح باب المسابقات التصفوية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن فتح باب المسابقات التصفوية الولائية الخاصة بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم.

وأوضح نفس المصدر أن المسابقات التصفوية الولائية تأتي في إطار "التحضيرات الجارية لتنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم لعام 1444هجري/2023 م، والتي تخص فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة".

وكشفت الوزارة عن شروط المسابقة التي ستكون مفتوحة للذكور والإناث، حيث يتعين على المترشح أن يكون "حافظا لكتاب الله كله برواية ورش عن الإمام نافع ومتمكنا من أحكام التجويد في الفروع الثلاثة وأن يتراوح سنه ما بين 15 و25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للجائزة الدولية و25 سنة فأكثر يوم إجراء المسابقة الوطنية".

وذكر البيان أن الراغبين في المشاركة مدعوون للتقدم إلى المديريات الولائية محل إقامتهم للاستعلام عن موعد المسابقة التصفوية الولائية.