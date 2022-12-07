توقيف خمس داعمين للإرهاب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر 2022، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 64 تاجر مخدرات وضبطت 18,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و323613 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 155 شخصا وضبطت 21 مركبة و155 مولدا كهربائيا و124 مطرقة ضغط و09 أجهزة للكشف عن المعادن و15 قنطارا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 12 شخصا وضبط 11 بندقية صيد و03 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 25 طنا وكذا 18 قنطارا من مادة التبغ و 15720 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 17946لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبشار، حسب ذات البيان.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 142 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.