نهاية مشوار هازارد مع بلجيكا

أعلن اليوم الأربعاء، الدولي البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني اعتزاله اللعب دوليا.

وكتب هازارد الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 عبر صفحته الرسمية على إنستغرام:" اليوم تقلب صفحة.. شكرا لكم على حبكم، شكرا لكم على دعمكم الذي لا مثيل له".

وأضاف صاحب الـ 31 عاما:" شكرا لكم على كل هذه السعادة المشتركة منذ عام 2008، لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية، الخلافة جاهزة سوف أفتقدكم ".

يذكر أن منتخب" الشياطين الحمر " أقصي عقب تعادله السلبي مع كرواتيا في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.