حصيلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية

باشرت الجماعات المحلية عددا من التدابير العملية قصد تنقية قنوات تصريف المياه وصيانة الاختلالات والأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي، فضلا عن المبادرة بعمليات تحسيسية باشراك فاعلي المجتمع المدني.

وأفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأربعاء في بيان، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية على المستوى المحلي لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية، فقد تمت إلى غاية نهاية شهر نوفمبر، تنقية وصيانة 696.751 بالوعة وقناة تصريف مياه الأمطار، 68.5 بالمائة منها متواجدة على حواف الطرقات والشوارع الرئيسية، فيما تتواجد الباقية على مستوى المناطق الأخرى سيما المنخفضة منها والأنفاق.

وأضاف المصدر ذاته إن هذه العمليات سمحت برفع ما يتجاوز 400 ألف طن من الأتربة والنفايات.

كما شملت عملية الوقاية من مخاطر الفيضانات تهيئة وتنقية الوديان ومجاري المياه، لتمس 10 آلاف كلم طولي، من مجاري تقطع الشوارع الرئيسية والمدن والتجمعات السكانية، وأخرى تمر بمقربة الطرقات الوطنية والولائية والبلدية.

فيما تم إحصاء 60.661 تدخل لإصلاح الاختلالات والأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الامطار، عكفت الجماعات المحلية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تنظيم ما يفوق 28 ألف عملية تحسيسية جوارية حول التدابير الوقائية خلال التقلبات الجوية ومختلف المخاطر المتصلة بها، فضلا عن التذكير بالدور المحوري للمواطن في المحافظة على نظافة المحيط.