انقطاع التزود بالماء بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الأربعاء، عن تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب بأربع بلديات بالعاصمة.

وأوضحت "سيال" في بيان عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أنه "في إطار عملية ربط القناة الرئيسية لمحطة تحلية مياه البحر (المرسى) تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، زبائنها عن برمجة أشغال اليوم الأربعاء 07 ديسمبر 2022، ابتداء من الساعة 12:00 إلى غاية يوم الخميس 08 ديسمبر 2022 على الساعة 12:00".

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الأشغال تقام على مستوى المركب الهيدروليكي انقلاد ببلدية عين طاية، وستتسبب في تذبذب عملية التزويد بالماء الشروب في الأحياء التالية: بلدية هراوة كليا، بلدية برج البحري كليا باستثناء حي قعلول.

أما بالنسبة لبلديات عين طاية وبلدية المرسى ستعرفان انقطاعا للماء كليا باستثناء أحياء جمبار والكاريار وهذا يوم الخميس.

وأكدت شركة سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بداية من أمسية الخميس.