طالبان تنفذ أول حكم إعدام علني

أعلنت السلطات في أفغانستان تنفيذ حكم الإعدام علنا في رجل أدين بارتكاب جريمة، فيما يعد أول تنفيذ للعقوبة القصوى في البلاد منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل أكثر من عام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان".

وكانت طالبان قد أعلنت في الشهر الماضي عن جلد 12 شخصا، بينهم ثلاث نساء، في ملعب لكرة القدم، على مرأى من آلاف الشهود بعد إدانتهم بـ"جرائم أخلاقية".

وتعرضت طالبان أثناء حكمها من 1996 إلى 2001 للتنديد بسبب تنفيذ العقوبات العلنية من بينها الجلد والإعدام.