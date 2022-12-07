تنصيب بسكري على رأس المديرية الفنية

نصب المدير الفني الوطني الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، مصطفى بسكري، أمس الثلاثاء، في مهامه الجديدة، خلال أعمال اجتماع المكتب التنفيذي غير العادي، حسبما كشفت عنه الهيئة الفدرالية، اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الفاف: ''خلال تدخله، ذكر رئيس الفاف جهيد زفيزف، بالمسار الذي أدى إلى تعيين بسكري، ولأول مرة، بمرافقة واختبار الفيفا والكاف''.

وتم تنصيب بسكري (62 سنة) بصفة رسمية ليخلف عامر شفيق المقال من منصبه في فبراير 2022، حيث تم تعيين توفيق قريشي خلفا له بالنيابة.

ومن جهته، شكر بسكري رئيس الفاف وأعضاء المكتب التنفيذي للثقة التي وضعت في شخصه، كاشفا عن أهم النقاط في برنامجه على المدى القصير والطويل والتي تتعلق خاصة بالتطوير، كرة القدم النسوية، المواهب الشابة وأمور أخرى خاصة بالاتحادية''.

أما المدير الفني السابق بالنيابة، قريشي، فقد هنأ بدوره بسكري على مهامه الجديدة معتبرا أنه يتوفر كل المؤهلات من أجل النجاح في منصبه مؤكدا في ذات السياق بأنه مستعد لتقديم له يد المساعدة''.

وسبق لمصطفى بسكري تدريب العديد من الأندية الوطنية، على غرار نصر حسين داي، رائد القبة، اتحاد الجزائر، مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، وغيرها.