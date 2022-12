Les Talibans exécutent la peine capitale

Les autorités afghanes ont annoncé l’exécution de la peine de mort sur un homme condamné pour crime. Il s’agit de la première fois où la peine capitale est exécutée en Afghanistan depuis que les Talibans avaient pris le pouvoir il y a plus d’une année.

«La cour suprême a reçu l'ordre d'exécuter cet ordre de qisas lors d'un rassemblement public d'habitants», a déclaré dans un communiqué le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, faisant référence à la loi du talion figurant dans la loi islamique.

Le condamné, prénommé Tajmir, fils de Ghulam Sarwar, était accusé d'avoir assassiné un homme et volé sa moto et un téléphone portable, selon le communiqué des talibans. «Plus tard, cette personne a été reconnue par les héritiers du défunt», indique le communiqué. L'homme qui résidait dans le district d'Anjil, dans la province d'Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, a reconnu sa culpabilité, assure le porte-parole.

Des dizaines de fonctionnaires du tribunal ainsi que des responsables talibans ont assisté à cette exécution. Les nouveaux dirigeants du pays ont assuré que l'affaire avait été examinée de manière approfondie par différents tribunaux (première instance, cour d'appel, et cour suprême), avant que leur chef suprême Hibatullah Akhundzada n'entérine la sentence.

