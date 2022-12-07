نحو عودة غولام إلى ناديه السابق

ينتظر أن ينضم المدافع الدولي الجزائري، فوزي غولام، الحر من كل التزام منذ انتهاء عقده مع نابولي الايطالي الصائفة الماضية، إلى صفوف النادي الذي تخرج منه سانت ايتيان (الرابطة الفرنسية الثانية) حسبما أوردته الصحافة المحلية اليوم الأربعاء.

وفي الوقت الذي عاد النادي "الأخضر" إلى التدريبات مجددا الاسبوع المنصرم تحسبا لبقية مشوار البطولة، يحضر مسيرو الفريق "الميركاتو" الشتوي المقبل في الكواليس، سيما وأن منصب الظهير يعد من بين الركائز في طريقة اللعب التي ينتهجها المدرب لوران باتليس.

وحسب ذات المصدر، يرتقب التحاق غولام (31 سنة) بتدريبات الفريق بداية من نهاية الأسبوع الحالي، في انتظار أن يقنع المدرب باتليس وبيران وكذا بقية المسيرين، من أجل اقتراح العقد على اللاعب الجزائري.

وتدرب الظهير الأيسر الجزائري بمفرده، في فرنسا وتحديدا في كل من ضواحي مدينة سانت ايتيان وأحيانا بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان ينشر فيديوهات في حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستغرام".

والتحق غولام بمدرسة سانت ايتيان في سنة 1999 وعمره لم يكن يتجاوز الثماني سنوات، قبل أن يخوض أول لقاءاته الاحترافية مع النادي الأخضر في الفاتح ديسمبر 2010 أمام فالنسيان.

بعدها أدى أول موسم احترافي في الموسم الموالي برفقة لويك بيران ولوران باتليس الذي يشغل منصب منسق رياضي ومدرب في الفريق.

وبعد عدة مواسم موفقة بقميص سانت اتيان لعب خلالها 87 لقاء في "الليغ 1" الفرنسية، انتقل غولام إلى نادي نابولي الذي كان يدربه رافاييل بينيتيز في شتاء 2014، إلا أن الإصابات التي تعرض لها على مستوى الركبة أثرت على مشواره.

يذكر أن آخر مواجهة خاضها غولام مع الفريق الوطني تعود إلى تاريخ 5 سبتمبر 2017، بمناسبة استضافة منتخب زامبيا (0-1) في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.