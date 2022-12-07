"الجوية الجزائرية" تطلق رحلات داخلية جديدة

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء في بيان لها، عن إطلاق ثلاث رحلات داخلية انطلاقا من عنابة ووهران وقسنطينة باتجاه الجزائر العاصمة، وذلك بهدف جعل مطار هواري بومدين الدولي "قطبا عالميا".

وأضاف ذات المصدر أن هذه الرحلات الجديدة التي دخلت حيز الخدمة منذ الفاتح ديسمبر الجاري، تتم بشكل يومي على الساعة السادسة صباحا 06.00 سا (بالتوقيت المحلي)، انطلاقا من عنابة ووهران وقسنطينة باتجاه الجزائر العاصمة.

وأضاف بيان الشركة أن هذه الرحلات قد تم إطلاقها بهدف جعل مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين) "قطبا عالميا" للنقل الجوي للمسافرين والبضائع بين إفريقيا وأوروبا و البلدان الآسيوية والأمريكية.

وأوضح البيان في ذات السياق، أن هذه الرحلات ستمكن مسافري مختلف مناطق الجزائر من السفر على أولى الرحلات الدولية من اليوم، انطلاقا من مطار الجزائر، كما تسمح العملية -حسب ذات المصدر- "بعملية التواصل مع مختلف الرحلات الطويلة والمتوسطة، أي التواصل بالقارات الخمس في ذات اليوم".