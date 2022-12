Air Algérie lancera trois vols domestiques

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé mercredi dans un communiqué, le lancement de trois (3) vols domestiques à partir d'Annaba, Oran et Constantine à destination d'Alger, en vue d'ériger l'aéroport international Houari-Boumediene en "hub mondial".

Ces nouvelles dessertes, opérationnelles depuis le 1 décembre courant, sont opérées d'une façon quotidienne, à 6H00 du matin (heure locale), à partir d'Annaba, Oran et Constantine à destination d'Alger, explique la même source.

Ces vols sont lancés en vue d'ériger l'aéroport d'Alger (Houari-Boumediene) en "hub mondial" pour le transport aérien des voyageurs et des marchandises entre l'Afrique, l'Europe et les pays asiatiques et américains, précise Air Algérie.

A cet effet, ils (vols) vont permettre aux voyageurs de différentes régions d'Algérie d'avoir la possibilité d'embarquer sur les premiers vols internationaux de la journée à partir de l'aéroport d'Alger.

L'opération, permet ainsi, "une connexion aux différents vols à destination de longs et moyens courriers, soit une connexion au cinq (5) continents le même jour", ajoute le document.