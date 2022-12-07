"خطر الحرب النووية يتصاعد"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر نشوب حرب نووية آخذ في الازدياد، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع.

وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية: "فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تكون البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف. لكن إذا لم تكن البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف، فهذا يعني أنها لن تكون الثانية أيضًا، لأن احتمالات الاستخدام في حالة وقوع ضربة نووية على أراضينا محدودة للغاية".

وأضاف بوتين: "ومع ذلك، لدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية، والأسلحة النووية، وكلها ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي نقوم بالرد عندما يتم ضربنا".

وأشار بوتين إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة بأعداد كبيرة في القارة الأوروبية. وتابع بوتين: "نحن لم نقدم سلاحا نوويا لأحد، ولن نقدمه لأحد، لكن بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا إذا تطلب الأمر".