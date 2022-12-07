"السياسي" يقلص الفارق عن الرائد

كان شباب قسنطينة أكبر المستفيدين من نتائج الجولة الثالثة عشر للرابطة المحترفة الأولى، التي أجريت اليوم الأربعاء.

واستغل "السياسي" فرصة استقبال أولمبي الشلف بملعب عبد المالك لتحقيق فوز عريض استقر عند نتيجة 3-0 من توقيع كل من محمد الأمين مدني (د50، د90+1) وأحمد خالدي (د68).

ورفع "السنافر" رصيدهم إلى 26 نقطة مقلصين الفارق عن الرائد شباب بلوزداد الذي نجا من الخسارة في الداربي العاصمي ضد اتحاد الجزائر بملعب الدار البيضاء.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرا بهدفين عن طريق إسلام مريلي (د4 ) وعبد الرحمن مزيان (د14)، غير أن حامل اللقب عاد في أواخر الشوط الأول وعدل النتيجة بواسطة إسلام بلخير (د39) وعبد الرحمن بورديم (د43).

وتحصل أبناء "سوسطارة" على ضربة جزاء في الدقيقة 70 ضيعها المتألق مزيان بعد تسديدة اصطدمت بالعارضة الأفقية، مفوتا فرصة تحقيق فوز ثمين لفريقه ومنقذا الرائد من أول خسارة في الموسم.

وحافظ أشبال المدرب نبيل الكوكي على الصدارة (27 نقطة) بفارق نقطة وحيدة عن شباب قسنطينة، فيما يحتل اتحاد الجزائر المركز السادس بـ19 نقطة.

في مقابلات أخرى، واصل اتحاد خنشلة نتائجه السلبية مؤخرا واكتفى بالتعادل على ميدانه أمام نجم مقرة بهدف في كل شبكة، فيما انقاد وفاق سطيف لأول هزيمة تحت قيادة المدرب الجديد خالد لموشية وذلك على يد الصاعد الجديد مولودية البيض بهدفين دون مقابل.

كما حقق نادي بارادو أول فوز منذ حوالي شهرين عندما تجاوز شبيبة الساورة بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذي عاد فيه اتحاد بسكرة بفوز ثمين من تنقله إلى شلغوم العيد لمواجهة النادي المحلي.

النتائج:

اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد 2-2

شباب قسنطينة- اولمبي الشلف 3-0

مولودية البيض- وفاق سطيف 2-0

اتحاد خنشلة- نجم مقرة 1-1

شلغوم العيد- اتحاد بسكرة 0-1

نادي بارادو- شبيبة الساورة 2-1

شبيبة القبائل- امل الاربعاء (جارية حاليا)

مولودية وهران- مولودية الجزائر (جارية حاليا)

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 27 11

2. شباب قسنطينة 26 13

3. وفاق سطيف 22 13

4. شبيبة الساورة 20 13

--. اتحاد خنشلة 20 13

6.اتحاد الجزائر 19 10

-- مولودية الجزائر 19 11

8. مولودية البيض 16 13

9. أمل الأربعاء 15 10

10. اتحاد بسكرة 14 11

--. جمعية الشلف 14 13

--. نجم مقرة 14 13

13. مولودية وهران 13 11

14. نادي بارادو 12 13

--..شبيبة القبائل 9 11

16.هلال شلغوم العيد 1 13.