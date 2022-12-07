إدانة عبد القادر بن مسعود

أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، عبد القادر بن مسعود بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ200 ألف دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان واليا بتسمسيلت.

وفي ذات القضية أصدر المجلس أحكاما تراوحت بين عامين حبسا نافذا والبراءة في حق باقي المتهمين المتابعين في هذه القضية.

وقد توبع بن مسعود في هذه القضية بعدة تهم منها سوء استغلال الوظيفة منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية. يذكر أن القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد كان قد أدان في شهر جوان الفارط عبد القادر بن مسعود في ذات القضية بنفس العقوبة.