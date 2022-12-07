قائمة أثرياء العالم: ماسك يفقد الصدارة

فقد الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس الأميركيتين، موقعه على قمة قائمة فوربس لأثرياء العالم، بعد أن سجلت ثروته اليوم تراجعا بنحو 4.5% إلى 184.7 مليار دولار، بفعل خسارة سهم تيسلا نحو 7 دولارات.

ووفق ما نقلت مجلة "فوربس" المختصة، أصبح الفرنسي رئيس شركة LVMH للسلع الفاخرة، برنارد أرنولد أغنى رجل في العالم بثروة تصل إلى 185.2 مليار دولار وقت إعداد هذا التقرير.

يأتي ذلك على خلفية تراجع سهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها، ماسك، بنسبة 3.78% إلى 173 دولارا، وقت إعداد هذا التقرير، لترتفع خسائر السهم إلى نحو 51% منذ مطلع العام.

استحوذ إيلون ماسك على شركة تويتر، أواخر شهر أكتوبر الماضي بقيمة 44 مليار دولار، وسرعان ما ذهب للعمل في إعادة بناء الشركة وفقًا لرؤيته.