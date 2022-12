Confirmation de la peine d’Abdelkader Benmessaoud

La Cour d'Alger a condamné mercredi Abdelkader Benmessaoud, poursuivi dans une affaire de corruption lorsqu'il était wali à Tissemsilt, à une peine de trois (3) ans de prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA.

Dans la même affaire, la Cour a prononcé des peines allant de deux (2) ans de prison ferme et l'acquittement à l'encontre des autres coaccusés.

Abdelkader Benmessaoud est poursuivi pour abus de fonction, octroi d'indus avantages et dilapidation de deniers publics.

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait condamné, juin dernier, Abdelkader Benmessaoud à la même peine.