الرئيس تبون يستقبل البروفيسور إلياس زرهوني (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، البروفيسور إلياس زرهوني المستشار الخاص للوكالة الوطنية للأمن الصحي، حسب ماأفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

ولم تكشف رئاسة الجمهورية عن فحوى المحادثات التي جرت بين الطرفين، مكتفية بنشر فيديو مقتضب للاجتماع على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".

ويعد البروفيسور الياس زرهوني، الذي نصبه رئيس الجمهورية، شهر جوان 2020، مستشارا خاصا للوكالة الوطنية للأمن الصحي شخصية علمية مرموقة تخصص في التصوير الطبي لتشخيص الأمراض مكنته من شغل منصب رئيس لمعاهد الصحة الأمريكية.

الباحث زرهوني، من مواليد 1951 بتلمسان، متحصل على شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة الجزائر عام 1975.