Bernard Arnault est redevenu l'homme le plus riche du monde.

Le chef d'entreprise français et sa famille se hissent en haut du classement des plus grandes fortunes mondiales de « Forbes », dépassant même Elon Musk.

Bernard Arnault et sa famille retrouvent le haut du classement. Après plusieurs mois en seconde position, derrière Elon Musk, le patron du groupe LVMH est redevenu, mercredi 7 décembre, la personnalité la plus riche du monde avec une fortune estimée à 185,1 milliards de dollars.