هذا هو تاريخ تقديم نتائج الإحصاء العام للسكان

سيتم تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان الذي أجري مؤخرا في منتصف شهر يناير المقبل، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وتم التأكيد على ذلك خلال عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات، خلال الاجتماع الدوري للحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، حول حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، التي أجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر و16 أكتوبر 2022، حسب نفس المصدر.

وتطرق العرض إلى الإطار القانوني وأهم المراحل التحضيرية لهذه العملية "المعقدة"،وكذا ظروف سير مرحلة تنفيذ هذه العملية وتدابير التأطير والمتابعة المتخذة.