مخالفات مرورية بغرامات ثقيلة يجهلها السائقون

من المنتظر أن يتم الإفراج عن المشروع الجديد لقانون المرور الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وجاء فيه مجموعة من التعديلات شملت الرفع من قيمة الغرامات الجزافية والإبقاء على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها بتشديد العقوبات المقررة لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة، مع منح المخالف إمكانية السير دون رخصة عشرة أيام في حالة سحبها.

وتضمن المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام سابقا، أمام لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أحكاما ردعية صارمة ضد المخالفين للقوانين الجديدة والمخلين بالسلامة المرورية، حيث جاء فيه إعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة، على غرار المناورات والسياقة تحت السكر أو تأثير المخدرات والسرعة الجنونية وغيرها من الأفعال، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض الانصياع وتسليم رخصة السياقة لعون الأمن عند التوقيف.

وجاء المشروع بأحكام من شأنها تعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية، سيما في جانبها المتصل بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتسحين سلوك السائقين، بالإضافة إلى إدراج عقوبات تكميلية جديدة، مثل إخضاع السائق المخالف إلى تكوين خاص حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة المعنية، ناهيك عن إمكانية مصادرة المركبة المرتكب بها جنحة القتل الخطأ.

ومن المنتظر أن يمنح مشروع القانون الجديد السائق حقا في السير دون رخصة لمدة عشرة أيام في حالة سحب الرخصة، في انتظار دفع حق المخالفة واسترجاعها من الجهة الأمنية التي سحبتها منه عند ارتكابه المخالفة.

كما سيتيح ذات المشروع، حسب ما جاء على لسان رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبد الطرق علي شكيان، للسائق حقه في السير بسلام عبر الطرقات، كما سيساهم في الاستثمار بالعنصر البشري، وذلك من خلال رقمنة وعصرنة القطاع، الأمر الذي يسمح بإعطاء معطيات دقيقة عن الحوادث والمخالفات تكفل للسائق حقه التام وتظهر براءته من تورطه.

وأضاف أن السائق يتعرض لضغوطات وصعوبات كبيرة عبر الطرقات، سواء المركبات السياحية أو ذات الوزن الثقيل، وتحليه بالثقافة المرورية سيمنحه حق السير بأريحية تامة.

ما هو ممول به حاليا

وفي 1 فيفري الماضي، دخلت حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور، والمتمثلة في تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة، وتطبيق غرامات جزافية على المخالفين للقانون تصل إلى 7 آلاف دج كحد أقصى، مع إحالة السائق على الجهات القضائية في حالة تحرير جنحة. وتم إقرار هذه الإجراءات بموجب منشور وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل.

وبخصوص هذه الإجراءات الجديدة، قال المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، عبد الحكيم ناصف، في تصريح سابق لـ "الخبر"، أنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية "يحتفظ عون الأمن برخصة السياقة وليس سحبها مقابل تسليمه وثيقة تثبت الاحتفاظ، مع قدرته على السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة".

وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية المفروضة، خلال المدة المحددة، "تتوقف القدرة على السياقة مع إمكانية تسديد الغرامة في حدها الأدنى لمدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة".

ويتراوح مبلغ المخالفة من ألفين (2000 دج) إلى 5 آلاف دينار، حسب درجتها وفق ما أقره القانون 17/ 05، وذلك قبل تحرير محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة، مرفوقا برخصة السياقة ورفع الغرامة من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار، فيما تحال الجنح على العدالة مباشرة.

وتتوزع المخالفات على "أربع درجات" حيث تضم الدرجة الأولى "سبع حالات بغرامة مالية تصل إلى 2000 دج في حدها الأدنى، كمخالفة الراجلين لقواعد استعمال الممرات المحمية أو عدم وضع حزام الأمن من طرف الركاب"، بينما تصل قيمة الغرامة الخاصة بالمخالفة من الدرجة الثانية "2500 دج، وتضم 10 حالات، منها التوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور وتجاوز السرعة القانونية بنسبة 10 بالمائة".

وتصل قيمة المخالفات من الدرجة الثالثة، والتي تضم "13 حالة مبلغ 3 آلاف دينار كمخالفة السرعة القانونية بنسبة 10 إلى 20 بالمائة، أو عدم وضع حزام الأمن من طرف السائق واستعمال مادة معتمة على الزجاج".

في حين تقدر الغرامات من الدرجة الرابعة "في حدها الأدنى 5 آلاف دينار، وتضم 30 حالة، كالسير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام إشارات التوقف أو اجتياز خط متواصل، الاستعمال اليدوي للهاتف النقال وتجاوز السرعة بنسبة 20 إلى 30 بالمائة".

وذكر ناصف في هذا السياق أن "تجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة يعاقب فيها السائق بنص المادة 79 من القانون بغرامة من 10 آلاف آلى 50 ألف دينار" .

ووفق تصريحات مسؤولي المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، خلاف فاطمة، فإن قرار إلغاء سحب رخصة السياقة، يعتبر إجراء "مؤقتا" إلى غاية الشروع في العمل بنظام الرخصة بالنقاط.