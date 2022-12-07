مركبات نفعية: قرار وزاري حول رخصة السير

راسلت وزارة النقل مديرياتها في كافة الولايات، اليوم الأربعاء، من أجل التعليق المؤقت لاشتراط رخصة سير العربات للمركبات النفعية (رقم تسجيل 3).

وحسب التعليمة المذكورة فإن التعليق يخص المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 5 أطنان وذلك إلى إشعار آخر.

وأرجعت الوزارة سبب اتخاذ هذا القرار إلى الطلبات الهائلة لرخص سير العربات المودعة على مستوى مديريات النقل، وكذا الصعوبة الناجمة في تطبيق أحكام المادة 51 من المرسوم المحدد لشروط تسليم الرخص المذكورة والتعليمة الوزارية المؤرخة في 27 أكتوبر 2022.

وكان إعلان قرار اشتراط رخصة السير في الأيام الأخيرة قد تسبب في حالة من الارتباك لدى مالكي ذات الصنف من المركبات، حيث شهدت مديرية النقل بالعاصمة توافد عدد كبير من المواطنين للحصول على الرخصة المذكورة.